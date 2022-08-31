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Александр Бублик не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США — 2022, ЮС Опен

Александр Бублик не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США — 2022
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Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.

В матче второго раунда Бублик проиграл действующему чемпиону «Мастерса» в Монреале испанцу Пабло Карреньо-Бусте (12) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Бублик 28 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. На счету Карреньо-Бусты пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что Бублик по ходу матча допустил 77 невынужденных ошибок.

В следующем раунде Карреньо-Буста сразится с австралийцем Алексом де Минором (18).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 18:05 МСК
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7  
6 		4 3 6 5  
             
Александр Бублик
47
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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