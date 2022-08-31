Александр Бублик не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США — 2022

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.

В матче второго раунда Бублик проиграл действующему чемпиону «Мастерса» в Монреале испанцу Пабло Карреньо-Бусте (12) со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Бублик 28 раз подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. На счету Карреньо-Бусты пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Отметим, что Бублик по ходу матча допустил 77 невынужденных ошибок.

В следующем раунде Карреньо-Буста сразится с австралийцем Алексом де Минором (18).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.