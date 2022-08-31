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Надаль остро отреагировал на критику со стороны Джона Макинроя за затяжки времени. Видео

Надаль остро отреагировал на критику со стороны Джона Макинроя за затяжки времени. Видео
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о том, не вредят ли постоянные затяжки времени его теннисному наследию.

Это произошло на пресс-конференции после выхода Надаля во второй круг US Open – 2022. В подводке журналист сослался на семикратного чемпиона ТБШ американца Джона Макинроя, который, комментируя матч испанца, заметил, что Надаль регулярно тратит больше 25 секунд между розыгрышами, и возникает впечатление, что судьи дают ему поблажки.

Внимательно прослушав вопрос, Надаль рассмеялся, а потом эмоционально объяснил, что тратит много времени, потому что много потеет, а за полотенцем приходится ходить в дальний угол корта.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат US Open (ITF).

Журналист: Только из-за того, что вы сильно потеете, правила не должны вас касаться?
Надаль: Я такого не говорил. Я следую правилам. Если трачу больше 25 секунд, то каждый раз получаю предупреждение. Можете сами посмотреть секундомер. Не знаю, чего вы хотите добиться…
Журналист: Спасибо за ответ.
Надаль: Я не считаю, что ко мне особое отношение. И не понимаю, почему Джон так сказал по телевизору. Но мы с ним об этом поговорим.

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