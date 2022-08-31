Чемпион 2012 года Энди Маррей вышел в третий раунд Открытого чемпионата США — 2022

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился в третий круг Открытого чемпионата США – 2022. Энди – чемпион US Open – 2012.

В матче второго круга Маррей обыграл 20-летнего американца Эмилио Нава (WC) со счётом 5:7, 6:3, 6:1, 6:0. Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Маррей восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 17. На счету Нава 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За место в 1/8 финала 35-летний Маррей сразится с победителем матча Уго Гренье (Франция, LL) – Маттео Берреттини (Италия, 13).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.