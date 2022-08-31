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Вероника Кудерметова одержала уверенную победу во втором круге US Open — 2022, ЮС Опен

Вероника Кудерметова одержала уверенную победу во втором круге US Open — 2022
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18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно преодолела второй раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В матче второго круга Кудерметова (18) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (97-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Далма Галфи (Венгрия) – Хэрриет Дарт (Великобритания).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 21:25 МСК
Вероника Кудерметова
18
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Марина Заневская
97
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
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