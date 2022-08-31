Вероника Кудерметова одержала уверенную победу во втором круге US Open — 2022

18-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно преодолела второй раунд Открытого чемпионата США – 2022.

В матче второго круга Кудерметова (18) обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (97-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:3. Встреча продлилась 1 час 26 минут. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Заневской один эйс, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница матча Далма Галфи (Венгрия) – Хэрриет Дарт (Великобритания).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану, которая завершила выступление в текущем розыгрыше в первом круге.