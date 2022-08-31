Надаль намерен подать в суд на СМИ за информацию о здоровье его жены и будущего ребёнка

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мария Франциска Перелло готовят иск к СМИ, сообщившим о госпитализации ожидающей ребёнка Марии, так как информация была раскрыта третьим лицом, сообщает Marca.

Также стало известно, что ребёнок Надаля вне опасности, хотя его супруга Мария пробудет в клинике ещё некоторое время.

Неделю назад испанские СМИ сообщили о госпитализации находящейся на 31-й неделе беременности Марии, а также о готовящейся процедуре родов.



Отметим, что будущий отец Надаль в данный момент находится в Нью-Йорке, где выступает на US Open — 2022. Испанец посеян под вторым номером и уже вышел во второй круг соревнований. После турнира Рафаэль имеет шансы вернуться на первую строчку рейтинга ATP.