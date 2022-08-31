Надаль намерен подать в суд на СМИ за информацию о здоровье его жены и будущего ребёнка
Поделиться
Испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мария Франциска Перелло готовят иск к СМИ, сообщившим о госпитализации ожидающей ребёнка Марии, так как информация была раскрыта третьим лицом, сообщает Marca.
Также стало известно, что ребёнок Надаля вне опасности, хотя его супруга Мария пробудет в клинике ещё некоторое время.
Неделю назад испанские СМИ сообщили о госпитализации находящейся на 31-й неделе беременности Марии, а также о готовящейся процедуре родов.
Отметим, что будущий отец Надаль в данный момент находится в Нью-Йорке, где выступает на US Open — 2022. Испанец посеян под вторым номером и уже вышел во второй круг соревнований. После турнира Рафаэль имеет шансы вернуться на первую строчку рейтинга ATP.
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
00:11
- 31 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:37
-
22:34
-
22:15
-
21:35
-
21:08
-
20:55
-
20:24
-
19:47
-
19:28
-
18:57
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:04
-
17:50
-
17:49
-
15:01
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:00
-
12:04
-
12:00
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:43
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:36
Партнерский контент