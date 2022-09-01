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Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open — 2022

Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open — 2022
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Сегодня, 1 сентября, действующий чемпион, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.

Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на арене Артура Эша после игры Серены Уильямс с Анетт Контавейт и начнётся приблизительно в 3:30 мск (20:30 по местному времени).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев —Артур Риндеркнеш во втором круге US Open – 2022.

Ранее Медведев никогда не встречался с 27-летним Риндеркнешем.

В случае победы следующим соперником Медведева станет либо Нуну Боргес (Португалия), либо У Ибин (Китай).
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования продлятся до 11 сентября.

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