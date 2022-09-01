16-летнюю теннисистку похлопали по ягодицам тренер и отец. Разгорелся крупный скандал
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16-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек попала в скандал на US Open – 2022. Бурную реакцию и беспокойство у общественности вызвало послематчевое празднование победы в финале квалификации.
В трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – её отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам.
«Это возмутительно и отвратительно».
«Я не знаю, к чему привыкли люди в Чехии, я не знаком с их культурой, но мне это кажется странным», — написали в комментариях под видео с празднованием, которое разошлось в социальных сетях.
Напомним, Бейлек на US Open впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема», где в первом круге проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 3:6, 1:6.
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