16-летняя теннисистка объяснила скандальное празднование победы с тренером и отцом

16-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек прокомментировала бурную реакцию на празднование победы в финале квалификации US Open – 2022 её командой.
Напомним, в трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – её отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам. Это вызвало бурную реакцию и беспокойство у общественности.
«Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже всё обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в Америке, все комментируют случившееся», — приводит слова Бейлек Daily Mail.
- 1 сентября 2022
-
01:15
-
01:03
-
01:00
-
00:11
- 31 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:37
-
22:34
-
22:15
-
21:35
-
21:08
-
20:55
-
20:24
-
19:47
-
19:28
-
18:57
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:04
-
17:50
-
17:49
-
15:01
-
14:24
-
14:15
-
13:51
-
13:00
-
12:04
-
12:00
-
11:25
-
11:19
-
11:02
-
10:43
-
10:01