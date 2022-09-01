16-летняя теннисистка объяснила скандальное празднование победы с тренером и отцом

16-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек прокомментировала бурную реакцию на празднование победы в финале квалификации US Open – 2022 её командой.

Напомним, в трансляцию попал момент, когда Бейлек, выиграв матч, подбегает к трибунам, где мужчины – её отец и тренер – целуют Сару в губы и похлопывают по ягодицам. Это вызвало бурную реакцию и беспокойство у общественности.

«Это была спонтанная реакция нашей команды. Отец есть отец, тренера я знаю с восьми лет. Он тренирует меня, делает массаж. Понимаю, что кому-то это могло показаться недопустимым. Мы уже всё обсудили, и больше такое не повторится. Если бы что-то подобное случилось в Чехии, никто бы даже не обратил внимания. Но, поскольку мы в Америке, все комментируют случившееся», — приводит слова Бейлек Daily Mail.