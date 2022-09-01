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Кирьос обыграл Бонзи на US Open, сделав 30 эйсов, ЮС Опен

Кирьос обыграл Бонзи на US Open, сделав 30 эйсов
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. За это время Кирьос сделал 30 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету француза 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Кирьос встретится с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2022, среда. 23:55 МСК
Ник Кирьос
25
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 6  
6 3 		4 6 4  
             
Бенжамен Бонзи
50
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Комментарии
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