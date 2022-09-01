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Калинская уступила Гарсии и завершила выступления на US Open — 2022, ЮС Опен

Калинская уступила Гарсии и завершила выступления на US Open — 2022
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 60-ю строчку мирового рейтинга, в матче второго круга Открытого чемпионата США уступила француженке Каролин Гарсии (17-я ракетка мира). Встреча состоялась на корте «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке и продлилась 1 час и 2 минуты. Итоговый счёт – 3:6, 1:6.

На счету Калинской в этом матче четыре эйса, Гарсия подала навылет три раза. Россиянка совершила 14 двойных ошибок, тогда как соперница – 12.

В первом круге US Open Гарсия в двух сетах обыграла другую россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:4), а Калинская преодолела сопротивление шведки Ребекки Петерсон (6:4, 6:3). Соперница Каролин Гарсии в третьем круге определится в матче бразильянки Беатрис Хаддад-Майи и представительницы Канады Бьянки Андрееску.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 01:50 МСК
Анна Калинская
60
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Каролин Гарсия
17
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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