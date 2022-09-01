Ник Кирьос пожаловался судье на запах марихуаны на стадионе во время матча US Open
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Австралийский теннисист Ник Кирьос пожаловался судье на болельщиков во время матча второго круга Открытого чемпионата США с представителем Франции Бенжамена Бонзи (7:6 (7:3), 6:4, 4:6,6:4), сообщает The Guardian.
В середине второго сета Кирьос попросил судью напомнить зрителям не курить и пожаловался на запах марихуаны, разносящийся по стадиону.
В следующем круге Кирьос сыграет с Джеффри-Джоном Вулфом, который в своём матче второго круга обыграл Алехандро Табило. Напомним, в матче первого круга Кирьос одержал победу над соотечественником Танаси Коккинакисом.
US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.
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