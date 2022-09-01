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Родина уступила Томлянович во втором круге US Open, ведя в третьем сете 5:3, ЮС Опен

Родина уступила Томлянович во втором круге US Open, ведя в третьем сете 5:3
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Российская теннисистка Евгения Родина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге она уступила представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 6:1, 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 час 22 минуты. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету Томлянович 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 7 из 18 реализованных брейк-пойнтов. Отметим, в третьем сете россиянка вела со счётом 5:3. Добавим, по ходу второго сета Родина неоднократно брала медицинские тайма-ауты.

За выход в четвёртый круг турнира Томлянович сыграет с победителем пары Серена Уильямс – Анетт Контавейт.

Напомним, в матче первого круга Родина сенсационно обыграла 27-ю ракетку мира, итальянку Мартину Тревизан со счётом 7:5, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 02:10 МСК
Евгения Родина
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
1 		6 7
         
Айла Томлянович
46
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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