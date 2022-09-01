Людмила Самсонова победила Лейлу Фернандес и вышла в третий круг US Open – 2022

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над 14-й ракеткой мира Лейлой Фернандес в матче второго круга Открытого чемпионата США. Для этого ей хватило двух сетов – 6:3, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час и 45 минут. Во второй партии при счёте 6:5 у Людмилы было пять матчболов на подаче соперницы, но Фернандес боролась до конца и их отыграла, поэтому судьба сета и всей встречи определялась на тай-брейке. Там уже Лейла повела 2:0, однако затем Самсонова взяла пять очков подряд, в итоге завершив тай-брейк победой.
Напомним, Людмила Самсонова стартовала на US Open – 2022 победой в противостоянии с чешской теннисисткой Сарой Бейлек в двух сетах (6:3, 6:1). В той игре россиянка реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Фернандес же, которая в прошлом году дошла до финала US Open, в первом круге обыграла француженку Осеан Доден со счётом 6:3, 6:4.
Соперницей Самсоновой в 1/16 финала (третьем круге) турнира станет сербка Александра Крунич, в параллельной игре победившая представительницу Чехии Барбору Крейчикову – 2:6, 6:4, 6:2.
- 1 сентября 2022
-
06:14
-
06:04
-
05:55
-
05:50
-
05:30
-
05:02
-
04:59
-
04:47
-
04:43
-
03:38
-
03:27
-
03:12
-
02:56
-
02:53
-
02:06
-
01:15
-
01:03
-
01:00
-
00:11
- 31 августа 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:37
-
22:34
-
22:15
-
21:35
-
21:08
-
20:55
-
20:24
-
19:47
-
19:28
-
18:57
-
18:35
-
18:30
-
18:26
-
18:15