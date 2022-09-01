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Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Открытого чемпионата США, ЮС Опен

Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. За это время Хачанов сделал 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету бразильца 13 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Джек Дрэйлер – Феликс Оже-Альяссим.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 02:25 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6  
3 		3 7 4  
             
Тьяго Монтейро
67
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Комментарии
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