Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. За это время Хачанов сделал 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету бразильца 13 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Хачанов встретится с победителем пары Джек Дрэйлер – Феликс Оже-Альяссим.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.
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