Гауфф отреагировала на то, что подала вторую за всю историю US Open подачу по скорости

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о сделанной ей подаче в 128 миль в час в матче второго раунда US Open против Елены-Габриэлы Русе.
«Я не знаю, как это произошло. Мне показалось, что я не ударила по мячу так сильно. Я вроде как взглянула на соперницу после этого. В этой игре я сделала несколько хороших подач, по скорости приблизительно в 120 миль в час. Она смеялась вместе со своей командой.
И я чувствовала, что не понимаю того, что вообще происходит», — цитирует Гауфф WTA Insider.
Подача Гауфф в матче против Русе стала второй по скорости за всё время проведения Открытого чемпионата США по теннису в женской сетке соревнований. Лишь соотечественницам Кори, Винус Уильямс (2007) и Алисии Паркс (2021), удалось ввести мяч в игру быстрее – 129 миль в час.
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