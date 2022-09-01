Оже-Альяссим проиграл 53-й ракетке Дрэйперу в матче второго круга US Open – 2022

Великобританский теннисист Джек Дрэйпер вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:4, 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. За это время Дрэйпер сделал 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету канадца 13 эйсов, 5 двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов.



В следующем круге Дрэйпер встретится с россиянином Кареном Хачановым, который одолел бразильца Тьяго Монтейро.



Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.