Видеообзор победы Людмилы Самсоновой над Лейлой Фернандес

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над 14-й ракеткой мира Лейлой Фернандес в матче второго круга Открытого чемпионата США. Для этого ей хватило двух сетов – 6:3, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 1 час и 45 минут. Во второй партии при счёте 6:5 у Людмилы было пять матчболов на подаче соперницы, но Фернандес боролась до конца и их отыграла, поэтому судьба сета и всей встречи определялась на тай-брейке. Там уже Лейла повела 2:0, однако затем Самсонова взяла пять очков подряд, в итоге завершив тай-брейк победой.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Самсонова – Фернндес:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Напомним, Людмила Самсонова стартовала на US Open – 2022 победой в противостоянии с чешской теннисисткой Сарой Бейлек в двух сетах (6:3, 6:1). В той игре россиянка реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Фернандес же, которая в прошлом году дошла до финала US Open, в первом круге обыграла француженку Осеан Доден со счётом 6:3, 6:4.
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