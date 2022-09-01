Медведев уверенно преодолел барьер второго круга на US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 7:5, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Медведев сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету француза 5 эйсов, три двойных ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх возможных шансов.
В следующем круге россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге ATP.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является 26-летний Медведев.
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