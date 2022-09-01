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Медведев уверенно преодолел барьер второго круга на US Open

Медведев уверенно преодолел барьер второго круга на US Open
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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Медведев сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету француза 5 эйсов, три двойных ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из трёх возможных шансов.

В следующем круге россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является 26-летний Медведев.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2022, четверг. 05:15 МСК
Даниил Медведев
1
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6    
2 		5 3    
             
Артур Риндеркнеш
58
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
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