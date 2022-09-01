Видеообзор победы Хачанова, которая позволила ему пройти в третий круг US Open – 2022
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 59 минут. За это время Хачанов сделал 17 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету бразильца 13 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Хачанов – Монтейро:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В следующем круге Хачанов встретится с победителем Джеком Дрэйлером, который победил Феликса Оже-Альяссима.
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