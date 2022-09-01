Динара Сафина назвала главных фаворитов US Open у мужчин и у женщин

Победительница Открытого чемпионата США 2007 года в парном разряде, трёхкратная финалистка ТБШ в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Динара Сафина назвала спортсменов, которые, по её мнению, будут претендовать на победу на Открытом чемпионате США. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
По мнению Сафиной, у мужчин главными претендентами являются Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. При этом определённую опасность для них представляют Янник Синнер и Ник Кирьос. Что касается женщин, то у них Сафина выделила таких теннисисток, как Паула Бадоса, Ига Свёнтек и Кори Гауфф, которым также могут бросить вызов Онс Жабер и Петра Квитова.
US Open 2022 года проходит с 29 августа по 11 сентября.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
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