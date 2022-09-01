US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня

Ранним утром мск 1 сентября завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей третьего игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (второй круг).

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) — Александр Бублик (Казахстан) — 4:6, 6:4, 6:3, 7:6

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Уго Гренье (Франция) — 2:6, 6:1, 7:6, 7:6

Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — 6:7, 6:4, 6:4, 6:4

Ник Кирьос (Австралия, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6, 6:4, 4:6, 6:4

Карен Хачанов (Россия, 27) — Тьяго Монтейро (Бразилия) — 6:3, 6:3, 5:7, 6:4

Джек Дрэйпер (Британия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) — 6:4, 6:4, 6:4

Даниил Медведев (Россия, 1) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:2, 7:5, 6:3

Результаты доступны на «Чемпионате».

Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия: