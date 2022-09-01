Даниил Медведев прокомментировал победу и выход в третий круг US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был француз Артур Риндеркнеш. Медведев обыграл соперника со счётом 6:2, 7:5, 6:3 и вышел в третий раунд турнира.

«В целом я доволен уровнем игры в третьем сете, и это здорово. В конце матча я играл всё лучше и лучше. В то же время самое главное — победа, ещё и в трёх сетах. Хотелось закончить как можно раньше, хотя вообще уже было довольно поздно. С нетерпением ожидаю следующего раунда.

Самое главное — победить, остаться в турнире, пройти как можно дальше по сетке. Надо прибавлять — соперники становятся всё сильнее и сильнее. В итоге придётся играть с соперниками, которые уже побеждали на «Шлемах» или что-то вроде этого», — приводит слова россиянина пресс-служба ATP.

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