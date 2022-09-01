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Медведев выиграл 35 из последних 40 матчей на хардовых кортах на ТБШ

Медведев выиграл 35 из последних 40 матчей на хардовых кортах на ТБШ
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Первая ракетка мира Даниил Медведев отметился интересным достижением после победы в матче 2-го раунда US Open – 2022 над представителем Франции Артура Риндеркнешем.

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года выиграл 35 из своих последних 40 матчей на кортах с хардовым покрытием на турнирах «Большого шлема», сообщает Tennis.com. Этот отрезок начался с момента выхода россиянина в свой первый финал на US Open – 2019.

С тех пор россиянин имеет следующую статистику на хардовых «Шлемах» (35-5): 6-1 на US Open – 2019 (финалист), 3-1 на Australian Open – 2020 (четвёртый круг), 5-1 на US Open – 2020 (полуфиналист), 6-1 на Australian Open – 2021 (финалист), 7-0 на US Open – 2021 (чемпион), 6-1 на Australian Open – 2022 (финалист), 2-0 на US Open – 2022 (на данный момент третий круг).

В матче 3-го раунда Открытого чемпионата США Даниил сразится с представителем Китая У Ибином.

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