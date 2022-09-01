US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня
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Сегодня, 1 сентября, состоятся заключительные матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей четвёртого игрового дня в мужском одиночном разряде.
19:30 — Кристофер Юбэнкс (США) — Янник Синнер (Италия, 11)
20:00 — Кэмерон Норри (Британия, 7) — Жоау Соуза (Португалия)
20:30 — Федерико Кория (Аргентина) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
21:30 — Квон Сон У (Республика Корея) — Андрей Рублёв (Россия, 9)
23:00 — Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Илья Ивашко (Беларусь)
3:30 (2 сентября) — Фабио Фоньини (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Календарь доступен на «Чемпионате».
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
Комментарии
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