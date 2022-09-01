Уверенная победа Медведева и сенсационное поражение Контавейт от Уильямс. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев легко преодолел второй круг на US Open – 2022, вторая ракетка мира Анетт Контавейт не смогла победить американку Серену Уильямс, «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасл Юнайтед» на последней минуте. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев уверенно преодолел барьер второго круга на US Open.

2. Серена Уильямс обыграла Анетт Контавейт и вышла в третий круг US Open.

3. «Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу на 90+8-й минуте матча.

4. Людмила Самсонова победила Лейлу Фернандес и вышла в третий круг US Open – 2022.

5. Родина уступила Томлянович во втором круге US Open, ведя в третьем сете 5:3.

6. Овечкин — первый по заработной плате в НХЛ среди игроков 35+ лет, Малкин — третий.

7. Хачанов обыграл Монтейро и вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

8. Определились все пары 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу.

9. Калинская уступила Гарсии и завершила выступления на US Open — 2022.

10. Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.