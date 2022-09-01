Даниил Медведев высказался о предстоящем матче со 173-й ракеткой мира из Китая на US Open
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу предстоящего матча третьего круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет представитель Китая У Ибин, занимающий 173-е место в рейтинге ATP.
Из-за травм У Ибин не выступал с марта 2019 года по январь 2022 года. В марте он занимал 1869-е место в мировой классификации. В понедельник он стал первым за 63 года китайцем, который выиграл матч в одиночном разряде на турнире «Большого шлема».
«Похоже, он хорошо играет. Я ожидаю непростого матча. Мне надо показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.
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