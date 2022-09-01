Видеообзор победы Даниила Медведева над Артуром Риндеркнешем во втором круге US Open

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд Открытого чемпионата США. Во втором круге он в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша (58-е место в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5, 6:3.



Продолжительность встречи на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 2 часа 11 минут. За это время Медведев сделал восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17. На счету французского теннисиста пять эйсов, три двойные ошибки и три упущенных брейк-пойнта.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Медведев – Риндеркнеш:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В следующем круге россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге ATP. Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира.