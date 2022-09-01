US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня

Ранним утром мск 1 сентября завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей третьего игрового дня US Open в женском одиночном разряде (второй круг).

Онс Жабер (Тунис, 5) — Элизабет Мандлик (США) — 7:5, 6:2

Сиюй Ван (Китай) — Мария Саккари (Греция, 3) — 3:6, 7:5, 7:5

Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 6:3

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Кори Гауфф (США, 12) — 2:6, 6:7

Анна Калинская (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 3:6, 1:6

Евгения Родина (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 2:6, 5:7

Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:7

Серена Уильямс (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:6, 2:6, 6:2

Результаты доступны на «Чемпионате».