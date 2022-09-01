US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей третьего игрового дня

Ранним утром мск 1 сентября завершился третий соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты основных матчей третьего игрового дня US Open в женском одиночном разряде (второй круг).
Онс Жабер (Тунис, 5) — Элизабет Мандлик (США) — 7:5, 6:2
Сиюй Ван (Китай) — Мария Саккари (Греция, 3) — 3:6, 7:5, 7:5
Вероника Кудерметова (Россия, 18) — Марина Заневская (Бельгия) — 6:2, 6:3
Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Кори Гауфф (США, 12) — 2:6, 6:7
Анна Калинская (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 3:6, 1:6
Евгения Родина (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:1, 2:6, 5:7
Лейла Фернандес (Канада) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:7
Серена Уильямс (США) — Анетт Контавейт (Эстония) — 7:6, 2:6, 6:2
Результаты доступны на «Чемпионате».
- 1 сентября 2022
-
10:39
-
10:36
-
10:26
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:09
-
07:52
-
07:42
-
07:36
-
07:28
-
07:26
-
07:25
-
07:10
-
07:01
-
06:26
-
06:22
-
06:14
-
06:04
-
05:55
-
05:50
-
05:30
-
05:02
-
04:59