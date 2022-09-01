Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом US Open

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом Открытого чемпионата США. Напомним, год назад Медведев выиграл турнир, победив в финале Новака Джоковича.

«Слушайте, я ни на кого не хочу давить. Но мне кажется, что Рафа [Надаль] также большой фаворит.

Он обыграл меня, когда мы тут играли с ним в последний раз. Он уже взял два «Шлема» в этом году. Он вообще не проигрывал на ТБШ в этом сезоне. Он снялся по ходу Уимблдона, а это не то же самое.

Я не хочу говорить «фаворит», «большой фаворит». Но Рафа определённо большая фигура в этом турнире», — приводит слова Медведева Eurosport.

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