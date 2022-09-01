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Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом US Open

Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом US Open
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Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом Открытого чемпионата США. Напомним, год назад Медведев выиграл турнир, победив в финале Новака Джоковича.

«Слушайте, я ни на кого не хочу давить. Но мне кажется, что Рафа [Надаль] также большой фаворит.

Он обыграл меня, когда мы тут играли с ним в последний раз. Он уже взял два «Шлема» в этом году. Он вообще не проигрывал на ТБШ в этом сезоне. Он снялся по ходу Уимблдона, а это не то же самое.

Я не хочу говорить «фаворит», «большой фаворит». Но Рафа определённо большая фигура в этом турнире», — приводит слова Медведева Eurosport.

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