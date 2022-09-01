Алекс Корретха отреагировал на критику в адрес Надаля за несоблюдение времени подачи

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал критику в адрес 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Критики обвиняют Надаля в том, что он часто нарушает правило времени подачи. Об этом упоминал в том числе Джон Макинрой. На подачу теннисистам отводится 25 секунд.

«Дело в том, что я хотел бы быть Рафой Надалем хотя бы минуту своей жизни. Эти обводящие удары в конце матча…

Что я ненавижу, так это когда приходят и говорят: мол, кто-то сказал, что они сказали… Давайте начистоту: это плохо. Надо быть честным, если уж делаешь заявление: «Я слышал от Джона Макинроя…» Мне это не нравится. Рафа играет по правилам, у судей есть часы. Вот и всё», — приводит слова Надаля Eurosport.

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