Ким Клейстерс назвала фаворита US Open у женщин. Это не Свёнтек

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс назвала теннисистку, у которой, по её мнению, больше всего шансов выиграть Открытый чемпионат США. По мнению Клейстерс, это не первая ракетка мира Ига Свёнтек, а американка Кори Гауфф, проигравшая Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» 2022 года.

«Кори Гауфф — мой фаворит в борьбе за титул. Мне нравится её прогресс с момента дебюта на Уимблдоне несколько лет назад, когда она победила Винус Уильямс и сделала себе громкое имя.

Мне нравится, как она прибавляет. Нравится наблюдать за ней, слушать её на пресс-конференциях. Она очень умна, у неё есть голова на плечах, она любит наш вид спорта — я тоже этим восхищаюсь», — приводит слова Клейстерс Eurosport.

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