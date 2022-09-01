Ига Свёнтек встретилась с Линдси Вонн. Фото
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Двукратная победительница «Ролан Гаррос», первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек встретилась со знаменитой горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске американкой Линдси Вонн. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях Вонн.
«Она поднимает мой дух», — подписала фото Вонн.
«Было потрясающе встретиться с тобой, Линдси. Ты продолжаешь вдохновлять меня!» — отреагировала Свёнтек.
Также 37-летняя Линдси Вонн — обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (сезоны 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012 годов), двукратная чемпионка мира.
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