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Ига Свёнтек встретилась с Линдси Вонн. Фото

Ига Свёнтек встретилась с Линдси Вонн. Фото
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Двукратная победительница «Ролан Гаррос», первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек встретилась со знаменитой горнолыжницей, олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске американкой Линдси Вонн. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях Вонн.

«Она поднимает мой дух», — подписала фото Вонн.

«Было потрясающе встретиться с тобой, Линдси. Ты продолжаешь вдохновлять меня!» — отреагировала Свёнтек.

Также 37-летняя Линдси Вонн — обладательница четырёх Кубков мира в общем зачёте (сезоны 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 и 2011/2012 годов), двукратная чемпионка мира.

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