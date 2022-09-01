Шамиль Тарпищев: Медведев хорош, но к матчу с Кирьосом нужно будет серьёзно готовиться

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в матче второго круга US Open, в котором его соперником был француз Артур Риндеркнеш. Медведев обыграл француза со счётом 6:2, 7:5, 6:3. В третьем круге соперником Даниила станет китаец У Ибин, в дальнейшем он может сразиться с австралийцем Ником Кирьосом.
«Медведев хорошо играет, имеет небольшой спад в середине игры. Но в остальном всё хорошо.
Потенциальный матч с Кирьосом? Кирьос может обыграть любого. Он очень хорошо подаёт, на харде так тем более. Очень сложный соперник. Нику не хватает стабильности. Дане надо будет к нему серьёзно готовиться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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