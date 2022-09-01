US Open — 2022, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоятся заключительные матчи второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей четвёртого игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Александра Саснович (Беларусь) — Джессика Пегула (США, 8)

18:00 — Марта Костюк (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь, 26)

18:00 — Лорэн Дэвис (США) — Екатерина Александрова (Россия, 28)

19:00 — Игра Свёнтек (Польша, 1) — Слоан Стивенс (США)

19:30 — Анастасия Потапова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай)

19:30 — Юлия Путинцева (Казахстан) — Юле Нимайер (Германия)

19:30 — Ангелина Калинина (Украина) — Петра Квитова (Чехия, 21)

23:30 — Кайя Канели (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь, 6)

Календарь доступен на «Чемпионате».