Тарпищев: Самсонова может быть в топ-10. На US Open она показывает хороший теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о перспективах российской теннисистки Людмилы Самсоновой. Она уже преодолела два раунда на Открытом чемпионате США. В первом круге Самсонова обыграла чешку Сару Бейлек, а во втором — канадку Лейлу Фернандес, посеянную на турнире под 14-м номером.

«Самсонова может войти в топ-10, хорошо выглядит, показывает отличный теннис. Будем надеяться, что и дальше будет выигрывать на турнире. У женщин всё зависит от психологии. Какое-то преимущество есть только у Швёнтек, а остальные летают туда-сюда», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В третьем раунде Самсонова сыграет с Александрой Крунич из Сербии.

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