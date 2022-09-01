Ольховский: Медведев показал класс. Когда он мало ошибается, его не пройдёшь

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева во втором круге US Open — 2022. Медведев обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 7:5, 6:3.
«Даня показал свой класс. Его сейчас просто так не пройдёшь, особенно, когда он мало ошибается, неплохо подаёт. Против него нужно какое-то оружие, а именно больше атаки, умение играть слёту — это не все умеют. Таких игроков Даниил проходить достаточно свободно.
Проблемы с первой подачей? Да, 50% — это низкий процент. Но важно, сколько выигрываешь с этой подачи. Одно дело, когда рискуешь и выигрываешь 100% с 50% подачи. А можешь подавать 80% и эффективность подачи не такая. Разные вещи: условия, ветер, солнце.
На мой взгляд, Даня достаточно уверенно отыграл. Приблизительно такой же сет у него был в первом матче, когда он вёл 4:3 и проиграл свою подачу. Сегодня соперник был потяжелее, чем в первом круге. Даня прошёл очередной этап — уже хорошо», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 1 сентября 2022
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