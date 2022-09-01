Дмитриева: Уильямс потрясающе владела собой. К ней вернулась игра, которая была утеряна

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева оценила победу 23-кратной чемпионки ТБШ Серены Уильямс над второй ракеткой мира Анетт Контавейт (7:6 (7:4), 2:6, 6:2) во втором круге US Open.
«Контавейт играла неплохо. У неё был период, когда она проваливалась. Сейчас она обрела игру. Но Серена потрясающе владела собой и держала себя в руках. К ней вернулись сумасшедшие удары, которые у неё в последнее время не проходили.
Важнейшие мячи Серена играла в своём стиле: мощно и точно. Может, не так безошибочно, как раньше, но в то же время у неё появилась та игра, которая, казалось бы, ушла безвозвратно. Она может быть достаточно опасна. Контавейт подавала очень прилично: первая подача была очень сложна для приёма. В решающем сете Серена надломила Контавейт», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
- 1 сентября 2022
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