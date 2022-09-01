Томлянович — о Серене Уильямс: она вдохновила меня идти к своей мечте
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с американкой Сереной Уильямс. Им предстоит встретиться в третьем круге US Open.
«Это будет важный момент, независимо от исхода. Я была фанаткой Серены в детстве. В пятницу вечером я буду её соперницей и сделаю всё возможное, чтобы победить.
Думаю, что она изменила теннис, и то, что она сделала во всем мире для женщин в спорте, просто невероятно. Она проложила путь многим, вдохновила меня идти к своей мечте. И её длительные выступления… Сейчас я нахожусь в той части своей карьеры, когда тебя называют старшей соперницей. Она изменила это. В её лексиконе даже нет слова «старый». Очень благодарна ей за это», — приводит слова Томлянович Reuters.
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