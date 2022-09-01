«Это так тупо». Губернатор Флориды — о правилах, из-за которых Джокович пропустил US Open
Поделиться
Губернатор Флориды Роб Десантис встал на защиту 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Напомним, у Джоковича, не желающего прививаться от коронавируса, нет разрешения на въезд в США, из-за чего он вынужденно пропустил US Open, который проходит с 29 августа по 11 сентября.
«Если подумать о правилах, которые были введены в последние пару лет, — они всё ещё действуют. Джоковичу не позволили попасть в США и сыграть на US Open из-за [отсутствия] прививки? Но он уже перенёс коронавирус, да и прививка не гарантирует от заражения. Это так странно, это так тупо», — приводит слова чиновника Sportskeeda.
Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:40
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
10:39
-
10:36
-
10:26
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
08:51
-
08:31
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:09
-
07:52
-
07:42
-
07:36
-
07:28
-
07:26
Партнерский контент