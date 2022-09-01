«Это так тупо». Губернатор Флориды — о правилах, из-за которых Джокович пропустил US Open

Губернатор Флориды Роб Десантис встал на защиту 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Напомним, у Джоковича, не желающего прививаться от коронавируса, нет разрешения на въезд в США, из-за чего он вынужденно пропустил US Open, который проходит с 29 августа по 11 сентября.

«Если подумать о правилах, которые были введены в последние пару лет, — они всё ещё действуют. Джоковичу не позволили попасть в США и сыграть на US Open из-за [отсутствия] прививки? Но он уже перенёс коронавирус, да и прививка не гарантирует от заражения. Это так странно, это так тупо», — приводит слова чиновника Sportskeeda.

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