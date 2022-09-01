Веснина прокомментировала победу Медведева во втором раунде US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу первой ракетки мира, россиянина Даниила Медведева во втором раунде US Open. Медведев обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 6:2, 7:5, 6:3.
«Уверенная победа Дани. Практически полностью доминировал на протяжении всех трёх сетов. Сопернику было сложно что-то противопоставить Даниилу: он играл уверенно и спокойно.
У него всё получалось в этом матче. Поэтому очень важная победа для того, чтобы не потратить слишком много сил на корте. Рабочая и хорошая победа», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В следующем круге турнира российский теннисист встретится с китайцем У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге ATP.
- 1 сентября 2022
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