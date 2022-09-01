Веснина: Хачанов одержал шикарную победу. На US Open он может зайти далеко

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Карена Хачанова во втором круге US Open. Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.

«Карен — молодец. Шикарная победа, потому что Монтейро очень непростой и цепкий. Хорошо, что Карен добился победы в четырёх сетах, не растянул до пятого, потому что очень опасно доводить до пятого сета, когда ведёшь по счёту с такими соперниками.

Карен показывает хороший теннис. Мне кажется, он может на US Open пройти достаточно далеко», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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