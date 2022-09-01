Сафиуллин — о договорных матчах: я честный игрок, мне эти проблемы не нужны

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал, что за свою карьеру никогда не получал предложений об участии в договорном матче.

«Предлагали ли мне участвовать в договорном матче? Нет, ни разу. Но если кто-то даже и написал бы, то сразу бы доложил в нашу службу Tennis Integrity Unit. В любом случае — туда. Я честный игрок, мне эти проблемы не нужны. Потому что, если даже ничего не ответил или отказался, то ты должен доложить об этом в службу», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Сафиуллин является чемпионом среди юниоров на Открытом чемпионате Австралии 2015 года. Спортсмену 25 лет.

Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате» в ближайшее время.