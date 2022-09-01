Сафиуллин назвал Медведева и Надаля главными претендентами на титул US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин выделил первую ракетку мира Даниила Медведева и олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля среди фаворитов US Open.
«Думаю, вполне вероятно, что Даня с Рафаэлем могут разыграть титул. Опять же, как показывают сегодняшние результаты, любой может обыграть любого. Два игрока топ-10 с ходу выбыли в первом круге от квалифаеров.
Повторение Australian Open? Возможно! Но идёт только начало турнира, а он длинный. Должно быть интересно», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2022 испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»:
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