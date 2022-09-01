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Сафиуллин — о мировых брендах в Беларуси: магазины, которые от нас ушли, там вроде открыты

Сафиуллин — о мировых брендах в Беларуси: магазины, которые от нас ушли, там вроде открыты
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Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал, что не ощутил недостатка мировых брендов в Беларуси.

«Пока был там две недели, ничего не ощутил. В магазинах, на прилавках всё необходимое было, да и пустых полок я там не видел. Если спрашиваете про вещи, там все магазины, что от нас ушли, — H&M, Zara — вроде бы открыты. Да, «Макдоналдс» открыт, но я не особо его люблю», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Сафиуллин является чемпионом среди юниоров на Открытом чемпионате Австралии 2015 года. В августе теннисист не смог квалифицироваться в основную сетку US Open. Спортсмену 25 лет.

Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»:

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