Сафиуллин — о мировых брендах в Беларуси: магазины, которые от нас ушли, там вроде открыты
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Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал, что не ощутил недостатка мировых брендов в Беларуси.
«Пока был там две недели, ничего не ощутил. В магазинах, на прилавках всё необходимое было, да и пустых полок я там не видел. Если спрашиваете про вещи, там все магазины, что от нас ушли, — H&M, Zara — вроде бы открыты. Да, «Макдоналдс» открыт, но я не особо его люблю», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Сафиуллин является чемпионом среди юниоров на Открытом чемпионате Австралии 2015 года. В августе теннисист не смог квалифицироваться в основную сетку US Open. Спортсмену 25 лет.
Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»:
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