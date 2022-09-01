Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал эпизод с участием россиянина Даниила Медведева, который поговорил с болельщиком, назвавшим его «лузером» после поражения на турнире в Монреале.
«Мне кажется, оскорблять — это неправильно вообще. Да, первая ракетка мира, он проиграл. Но со всеми бывает. Не понимаю, зачем это делать — оскорблять кого-то.
Как бы я поступил? Зависит от состояния. Иногда, когда проигрываю какие-то матчи, я какое-то время не помню ничего, что было, — ни вопросов, ни ответов. Я в каком-то своём состоянии: могу пройти и никого не заметить, не услышать. Если бы был в нормальном состоянии, то тоже бы подошёл, поговорил бы с этим человеком, который бы мне это сказал», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»:
- 1 сентября 2022
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