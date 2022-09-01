Анетт Контавейт расплакалась из-за поведения публики в матче с Сереной Уильямс на US Open

Вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт не смогла сдержать слёз, после того как проиграла 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» Серене Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США. По словам Контавейт, ей пришлось непросто на фоне поведения зрителей, подавляющее большинство которых болели за Уильямс.

«Не стыдно проиграть Серене. Было так трудно освоиться с публикой и со всем этим. Думаю, это было тяжелее всего в игре», — сказала Контавейт в слезах на пресс-конференции.

При этом Анетт признала, что всё было «по-честному».

«Было тяжело, я никогда не испытывала подобного. Но я не думаю, что это была персональная атака на меня. Всё по-честному», — сказала она.

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