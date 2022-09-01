Дрэйпер — об игре с Хачановым: будет действительно тяжёлый матч

Британский теннисист Джек Дрэйпер (53-е место в рейтинге) поделился ожиданиями от матча третьего круга US Open, в котором ему предстоит встретиться с россиянином Кареном Хачановым (31-е место в рейтинге).
«Думаю, что некоторые британцы знают Хачанова. Я немного наблюдал за ним. Он серьёзный соперник, мощный. Это будет действительно тяжёлый матч. Он уже давно входит в топ-50.
Так что на «Большом шлеме», как я уже сказал, у меня снова будет энергозатратный матч. Надеюсь, я смогу выйти на тот же уровень», — сказал Джек Дрэйпер на пресс-конференции.
Во втором круге турнира британец обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (восьмое место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Карен Хачанов в прошлом матче оказался сильнее бразильца Тьяго Монтейро (67-е место в рейтинге) — 6:3, 6:3, 5:7, 6:4.
- 1 сентября 2022
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