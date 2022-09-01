Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open — 2022

Сегодня, 1 сентября, российская теннисистка Анастасия Потапова (52-е место в рейтинге) сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь (39-е место в рейтинге) в матче за выход в третий круг Открытого чемпионата США – 2022.



Встреча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Корт 13» поставлена вторым запуском и предварительно запланирована на 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open – 2022.



Ранее девушки никогда друг с другом не встречались.



В первом круге россиянка обыграла американку Клэр Лю (82-е место в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4, а Чжэн Циньвэнь оказалась сильнее представительницы Латвии Елены Остапенко (16-е место в рейтинге) — 6:3, 3:6, 6:4.

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