Китайский соперник Медведева объяснил, почему почти три года не играл на крупных турнирах

173-я ракетка мира китаец У Ибин, который сыграет с лидером рейтинга ATP Даниилом Медведевым в третьем круге Открытого чемпионата США, объяснил, почему не принимал участия в крупных турнирах с марта 2019 года по январь 2022 года.
«Я бы не сказал, что всё дело в травмах. Но тело болело в некоторых местах. Да и из-за ковида мы не могли путешествовать по миру. У нас в Китае есть свои турниры.
Здорово, что можно играть с другим спортсменом из Китая и поддерживать друг друга, например, играя матчи. Но у меня просто не было возможности выехать за границу и играть на крупных турнирах, каких-то фьючерсах, челленджерах.
Я не переставал играть в теннис. Но да, играл не на таком высоком уровне, как здесь», — сказал У Ибин на пресс-конференции.
Мария Шарапова играет в теннис со своим женихом:
- 1 сентября 2022
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