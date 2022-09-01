Ник Кирьос поздравил маму с днём рождения, написав очень эмоциональный пост

Австралийский теннисист Ник Кирьос поздравил свою маму с днём рождения, написав эмоциональный пост в социальных сетях.

«Ма… Надеюсь, у тебя был отличный день рождения. Я не могу передать вам, как трудно мне продолжать путешествовать и соревноваться, зная, что я пропускаю такие дни. Знаю, что со мной не всегда было легко иметь дело. Очень скучаю по тебе. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я не знаю никого сильнее тебя. Надеюсь, вы можете мной гордиться, ты и папа...» — написал Ник Кирьос.

Ранее Кирьос признавался, что испытывает сильную тоску по дому и хотел бы скорее отправиться к семье.

На Us Open Ник, обыграв соотечественника Коккинакиса и француза Бонзи, дошёл до третьего раунда, где встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.